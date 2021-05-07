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07 мая 2021, 19:36 251

Шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга

07 мая 2021, 19:36 251
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Также Минэнерго обратилось с предложением решения проблемы к Минфину
Также Минэнерго обратилось с предложением решения проблемы к Минфину
Фото из открытых источников
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Сегодня шахтерам перечислили 237 млн грн на погашение долгов по заработной плате.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передает RegioNews.

Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн, — сообщили в Минэнерго.

В то же время Минэнерго обратилось к Минфину о внесении изменения в помесячное расписание ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на 2021 год путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли” на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года.

Шахтарям перерахували 2️⃣3️⃣7️⃣ млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати Сьогодні на рахунки...

Posted by Міністерство енергетики України on Friday, May 7, 2021

Как сообщалось, на Луганщине 14 горняков бастуют под землей, требуя задолженную зарплату. Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы.

Ранее, 27 апреля шахтеры Донбасса предупреждали о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. Сек. Сургая" - еще 76,353 млн грн .

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