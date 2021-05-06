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06 травня 2021, 22:00 21

Україна має показати прогрес: в МВФ назвали умови надання нового траншу

06 травня 2021, 22:00 21
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Програма валютного фонду спрямована на допомогу Україні в умовах економічної кризи
Програма валютного фонду спрямована на допомогу Україні в умовах економічної кризи
Фото: із відкритих джерел
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У Міжнародному валютному фонді (МВФ) заявили, що для виділення Україні чергового траншу в рамках програми Stand By влада має показати більше прогресу у політиці та проведенні реформ.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, передає RegioNews.

За його словами, ключовими завданнями цієї програми МВФ вбачає боротьбу з корупцією в Україні та зміцнення державного управління.

Він додав, що переговори з Україною про виділення нового траншу тривають і були продуктивними.

Що стосується статусу, то необхідно досягти більшого прогресу", - сказав Райс.

Представник МВФ зазначив, що програма дозволить забезпечити середньострокову фінансову стійкість української економіки, зберегти незалежність Нацбанку та гнучкого обмінного курсу.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" назвали умови отримання нового траншу від МВФ.

Також повідомлялось, що Мінфін України розраховує отримати транш МВФ у вересні.

Україна МВФ кредит економіка криза Транш

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