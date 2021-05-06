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06 мая 2021, 22:00 10

Украина должна показать прогресс: в МВФ назвали условия предоставления нового транша

06 мая 2021, 22:00 10
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Программа валютного фонда направлена ​​на помощь Украине в условиях экономического кризиса
Программа валютного фонда направлена ​​на помощь Украине в условиях экономического кризиса
Фото: из открытых источников
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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By власть должна показать больше прогресса в политике и проведении реформ.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает RegioNews.

По его словам, ключевыми задачами этой программы МВФ видит борьбу с коррупцией в Украине и укрепление государственного управления.

Он добавил, что переговоры с Украиной о выделении нового транша продолжаются и были продуктивными.

Что касается статуса, то необходимо достичь большего прогресса", - сказал Райс.

Представитель МВФ отметил, что программа позволит обеспечить среднесрочную финансовую устойчивость украинской экономики, сохранить независимость Нацбанка и гибкого обменного курса.

Напомним, ранее в "Слуге народа" назвали условия получения нового транша от МВФ.

Также сообщалось, что Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре.

Украина МВФ кредит экономика кризис Транш

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