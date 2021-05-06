Украина должна показать прогресс: в МВФ назвали условия предоставления нового транша
В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By власть должна показать больше прогресса в политике и проведении реформ.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает RegioNews.
По его словам, ключевыми задачами этой программы МВФ видит борьбу с коррупцией в Украине и укрепление государственного управления.
Он добавил, что переговоры с Украиной о выделении нового транша продолжаются и были продуктивными.
Что касается статуса, то необходимо достичь большего прогресса", - сказал Райс.
Представитель МВФ отметил, что программа позволит обеспечить среднесрочную финансовую устойчивость украинской экономики, сохранить независимость Нацбанка и гибкого обменного курса.
Напомним, ранее в "Слуге народа" назвали условия получения нового транша от МВФ.
Также сообщалось, что Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре.