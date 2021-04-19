Мінфін України розраховує отримати транш МВФ у вересні – міністр

Сергій Марченко стверджує, що в переговорах є прогрес

Сергій Марченко стверджує, що в переговорах є прогрес

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Міністерство фінансів України розраховує на завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом у липні й надання траншу у вересні цього року.

Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко в інтерв'ю інтернет-виданню Lb.ua, передає RegioNews.

Це (вересень – ред.) - хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки що є прогрес, і я хочу бути в цьому випадку оптимістом, - сказав Марченко.

За словами Марченка, Україна не може собі дозволити значне розширення дефіциту держбюджету.

Після підписання меморандуму ми дали згоду на те, що у 2022 році в нас дефіцит буде 3,5%. Ми вже підготували бюджетну декларацію, де фігурує дефіцит у 3,5%. І, звісно, якби в нас були диверсифіковані джерела покриття дефіциту, то можна було б ставити питання про більший дефіцит, - додав міністр.

Він зауважив, що ми "не можемо дозволити вплив фіскальної ролі держави на економіку.

Деякі країни розширюють дефіцити, деякі звужують... Ми, на жаль, не можемо дозволити істотний вплив фіскальної ролі держави на економіку - те, що можуть дозволити собі США або країни ЄС. Наші джерела запозичень, на жаль, досить обмежені - все залежить від того, є програма з МВФ чи ні, є СБ чи ні, є макрофін від ЄС чи ні, - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк очікує цього року два транші від МВФ, - голова НБУ. Обсяги наразі невідомі.