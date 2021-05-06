У "Слузі народу" назвали умови отримання нового траншу від МВФ

Всі необхідні закони для співпраці з фондом потрібно прийняти до 1 червня

Всі необхідні закони для співпраці з фондом потрібно прийняти до 1 червня

Фото: sluga-narodu.com

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба фракції "Слуга народу".

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

1 червня для нас - крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати", - зазначив Давид Арахамія.

Голова фракції розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів України розраховує на завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом у липні й надання траншу у вересні цього року.