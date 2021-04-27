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27 квітня 2021, 14:09 314

Голову Київської облради Склярова відправили у відставку

27 квітня 2021, 14:09 314
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Депутати зібрались на сесію для зміни керівництва обласної ради
Депутати зібрались на сесію для зміни керівництва обласної ради
Фото: Facebook
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Сьогодні, 27 квітня депутати відправили у відставку голову Київської облради Олександра Склярова.

Про це повідомляють Telegram-канал Pavlovsky.news, нардеп Вікторія Сюмар, передає RegioNews.

Олександра Склярова вважають близьким до підсанкційного нардепа Олександра Дубінського, якого раніше виключили із франкції "Слуга народу" і зняли з посади очільника Київської обласної організації правлячої партії.

За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів - 84.

Також у відставку відправили його заступників Марину Сапожко і Валерія Ксьонзенка.

Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це ... Страсним тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з нового року”, - написала Вікторія Сюмар.

Перед цим депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова повідомляла, що Скляров заблокував проведення сесії, сесійна зала була зачинена.

У відповідь на прохання відкрити приміщення Олександр Скляров сказав, що "триває страсний тиждень”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Київської облради відмовляється скликати сесію щодо тарифів.

27 листопада "Слуга народу” Скляров з другої спроби обраний головою Київської облради.

Читайте також: Олександр Скляров дестабілізує ситуацію в Київській облраді - Семенова.

заява облрада сесія Київська область Олександр Скляров

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