Голову Київської облради Склярова відправили у відставку

Депутати зібрались на сесію для зміни керівництва обласної ради

Депутати зібрались на сесію для зміни керівництва обласної ради

Фото: Facebook

Про це повідомляють Telegram-канал Pavlovsky.news, нардеп Вікторія Сюмар, передає RegioNews.

Олександра Склярова вважають близьким до підсанкційного нардепа Олександра Дубінського, якого раніше виключили із франкції "Слуга народу" і зняли з посади очільника Київської обласної організації правлячої партії.

За зняття з посади Склярова проголосували 59 депутатів із 60 присутніх. Загальна кількість депутатів - 84.

Також у відставку відправили його заступників Марину Сапожко і Валерія Ксьонзенка.

Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це ... Страсним тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з нового року”, - написала Вікторія Сюмар.

Перед цим депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова повідомляла, що Скляров заблокував проведення сесії, сесійна зала була зачинена.

У відповідь на прохання відкрити приміщення Олександр Скляров сказав, що "триває страсний тиждень”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Київської облради відмовляється скликати сесію щодо тарифів.

27 листопада "Слуга народу” Скляров з другої спроби обраний головою Київської облради.

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