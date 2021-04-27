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27 квітня 2021, 19:04 5

На посаді голови НСТУ Аласанію змінить Чернотицький

27 квітня 2021, 19:04 5
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Раніше він був гендиректором Сумської ОДТРК
Раніше він був гендиректором Сумської ОДТРК
Фото Укрінформ
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Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) ухвалила рішення про обрання головою правління НСТУ Миколи Чернотицького.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішення ухвалено у вівторок, 27 квітня.

Чернотицького обрано головою НСТУ терміном на чотири роки на заміну Зурабу Аласанії, повноваження якого закінчуються 13 травня 2021 року.

До роботи в НСТУ Чернотицький був гендиректором Сумської обласної державної телерадіокомпанії (2015-2017 рр.). До цього з 2010 до 2013 року працював головним редактором газети "Суми і сумчани".

Як повідомлялося, 10 лютого Президент підписав закон, який усуває колізію з призначенням наглядової ради "Суспільного". Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування.

голова правління телебачення Національна суспільна телерадіокомпанія Микола Чернотицький Наглядова рада

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