На посаді голови НСТУ Аласанію змінить Чернотицький

Раніше він був гендиректором Сумської ОДТРК

Раніше він був гендиректором Сумської ОДТРК

Фото Укрінформ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішення ухвалено у вівторок, 27 квітня.

Чернотицького обрано головою НСТУ терміном на чотири роки на заміну Зурабу Аласанії, повноваження якого закінчуються 13 травня 2021 року.

До роботи в НСТУ Чернотицький був гендиректором Сумської обласної державної телерадіокомпанії (2015-2017 рр.). До цього з 2010 до 2013 року працював головним редактором газети "Суми і сумчани".

Як повідомлялося, 10 лютого Президент підписав закон, який усуває колізію з призначенням наглядової ради "Суспільного". Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування.