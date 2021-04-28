"Нафтогаз" отреагировал на увольнение Коболева

В компании называют это "возвращением к практике ручного управления госпредприятиями"

В компании называют это "возвращением к практике ручного управления госпредприятиями"

Фото из открытых источников

НАК "Нафтогаз Украины" отреагировал на увольнение Андрея Коболева с должности главы правления компании. В компании заявили, что решение Кабинета министров является "юридической манипуляцией".

Об этом говорится в заявлении " Нафтогаза" на странице в Facebook, передает RegioNews.

Принятое Кабмином решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями, - заявили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что представление предложения об увольнении главы правления вместе с соответствующим решением относятся к компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы общему собранию акционеров.

Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями, - отметили в НАК.

Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради... Posted by Група Нафтогаз on Wednesday, April 28, 2021

Как сообщалось, сегодня Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Сейчас официального распоряжения на этот счет нет.