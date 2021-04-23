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23 квітня 2021, 12:34 121

Тупицький заявляє, що суд не давав дозволу на обшуки в його домі

23 квітня 2021, 12:34 121
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Він заявив про нібито замінування житла членів родини
Він заявив про нібито замінування житла членів родини
Фото: із відкритих джерел
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Відсторонений президентом Володимиром Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що інформація про дозвіл на проведення обшуків в його квартирі, будинку, транспортних засобах, за місцем роботи і у родичів не відповідає дійсності.

Про це повідомляє агентство УНІАН, передає RegioNews.

Він стверджує, що не має відношення до справи, за якою нібито планують провести обшуки, і що така інформація "розганяється навмисно”.

Він також розповів, що 22 квітня було заміноване житло його тещі.

Вчора я приїхав у Васильків на дачу до будинку моєї тещі, але приїхав наряд поліції і сказав, що нібито подвір’я заміновано. Або вони там зробили якісь закладки, оскільки на місці були оперативні групи, мене на подвір’я не пускали, або це просто хтось похуліганив, або мене хочуть залякати таким чином", - заявив Тупицький.

Нагадаємо, 22 квітня змі повідомили, що Печерський суд дозволив провести обшуки у Тупицького.

Олександр Тупицький суд КСУ обшуки заява

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