НАБУ в четвертый раз будет судиться с прокурором САП по "делу Роттердам+", - адвокат

Трижды ВАКС подтверждал законность действий прокурора

Трижды ВАКС подтверждал законность действий прокурора

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После трех решений Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которые подтвердили законность и обоснованность действий прокурора САП по закрытому делу "Роттердам+", детективы НАБУ решили пойти в суд в четвертый раз.

Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Никаких оснований для очередного рассмотрения одного и того же заявления детективов об отводе прокурора нет и быть не может. Единственная цель этой акции - оказать давление на суд и офис генерального прокурора и оправдать свою неэффективность в глазах общества, - считает адвокат.

По ее словам, на последнем таком судебном процессе, судья ВАКС Оксана Олейник четко указала, что отсутствуют хоть какие-либо доказательства того, что прокурор САП действовал непрофессионально, вел дело не верно, не изучил документы, не принял во внимание материалы следствия и тому подобное.

Три отдельных решения самого авторитетного суда Украины в течение последних полугода подтвердили, что прокурор безупречно выполняет возложенные на него функции процессуального руководителя и абсолютно законно поставил под сомнение собранные следствием за 4 года материалы, - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что в ситуации, когда сроки досудебного расследования закончены, когда десятки экспертиз подтверждают правильность формулы, никакого другого решения как закрыть дело "Роттердам+" прокуроры САП не могли принять.

Как сообщалось, 9 апреля прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+". В НАБУ призывают Венедиктову заменить этого прокурора.

Ранее сообщалось, что 21 января прокурор САП второй раз закрыл дело" Роттердам+”.

18 марта в делу "Роттердам+" суд отказал в отводе прокурора, который дважды закрывал дело. Решение принял Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история состоялась впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать.