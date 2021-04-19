Чернівецька мерія оголосила, що розпродує автівки

На що будуть витрачені кошти, отримані з аукціону, поки що невідомо

На що будуть витрачені кошти, отримані з аукціону, поки що невідомо

Фото molbuk.ua

Про це сьогодні під час брифінгу розповів секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Сергій Добржанський, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Міська рада проведе аукціон п’яти автомобілів, що наразі знаходяться у їхній власності. Ціни коливаються від 50 до 100 тисяч гривень. Найдорожчий із них - "мерський" "Мерседес".

Ідею про те, що потрібно зменшувати автопарк Чернівецької міської ради, підтримало керівництво міста, адже ми автомобілі не використовуємо, а кошти на їхнє утримання все одно виділяються. На жаль, процедура із виставленням автомобілів на торги затягнулася, тому тільки у квітні виставили їх на торги на Prozzoro - розповів секретар виконкому.

Сергій Доброжанський зазначив, що охочі придбати ці автомобілі матимуть таку можливість уже із середи,21 квітня. Знаходитимуться вони у дворі ЦНАПу. Купити їх можна буде впродовж місяця.

Особливою пропозицією аукціону стане "Мерседес", на якому їздили практично всі очільники Чернівців.

На продаж виставляється легендарний уже серед містян "Мерседес", який у народі називають "мерським". Більшість мерів міста Чернівці їздили на цьому автомобілі, і, відповідно, цінність його і втому, що всі очільники міста користувалися ним. Він у хорошому стані завдяки працівникам нашої автобази, - додав посадовець.

Стартові ціни на автомобілі різні. До прикладу, BMW коштує 60 тисяч гривень, Geely - 50 тисяч гривень, Mercedes benz - 102 тисячі гривні, Opel Omega - 32 тисячі гривні і ВАЗ-21 - 54 тисячі гривні.

На що будуть витрачені кошти, отримані з аукціону, поки що невідомо.

Як повідомлялося, для чиновників "Укравтодору" купили позашляховики ще на понад 4 млн гривень. Під кінець року легковики замовили Служби автомобільних доріг у Харківській та Миколаївській областях.

Раніше стало відомо, що Кабмін розпоряджається 120-ма автомобілями і 2020-го року нових автівок не закуповував, а СБУ засекретила дані про свій автопарк: службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом".