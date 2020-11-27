Кабмін розпоряджається 120-ма автомобілями

Цього року нових автівок не закуповував

Цього року нових автівок не закуповував

Кабінет міністрів України має 120 автомобілів у своєму розпорядженні, повідомив уряд у відповідь на запит.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода. Уряд має у своєму розпорядженні 120 автомобілів. У 2020 році уряд не закуповував автомобілів. Водночас минулого року Кабмін купив три автобуси загальною вартістю 10 124 880 гривень. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ засекретила дані про свій автопарк.

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