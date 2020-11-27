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27 листопада 2020, 19:08 3

Кабмін розпоряджається 120-ма автомобілями

27 листопада 2020, 19:08 3
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Цього року нових автівок не закуповував
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Кабінет міністрів України має 120 автомобілів у своєму розпорядженні, повідомив уряд у відповідь на запит.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Уряд має у своєму розпорядженні 120 автомобілів.

У 2020 році уряд не закуповував автомобілів.

Водночас минулого року Кабмін купив три автобуси загальною вартістю 10 124 880 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ засекретила дані про свій автопарк.

Кабмін автобус авто закупівля уряд
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