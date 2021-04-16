Приватизацію першої в'язниці перенесли через відсутність заявок

Ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн

Ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн

Фото з відкритих джерел

Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.

Про це повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі", передає RegioNews.

Зазначається, що аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав пройти 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок.

При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.

Об’єкт розташований у смт Коцюбинське Київської області. Це – перший об’єкт, що виставляється на прозорі торги в рамках "великої приватизації" в’язниць.

Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.

До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.

Загалом Фонд держмайна планує виставити на прозорі онлайн-аукціони майно 35-ти виправних закладів, що не працюють.

Як повідомлялося в лютому, в Україні вже продавали першу "невеличку в‘язницю" за 220 мільйонів. Йшлося про цю саму в'язницю. Понад дві третини надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури.

Раніше - ще минулого року - повідомлялося, що Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".