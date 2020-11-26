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26 листопада 2020, 12:38 1

СБУ засекретила дані про свій автопарк

26 листопада 2020, 12:38 1
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Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"
Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"
Фото з відкритих джерел
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В СБУ відмовилися відповідати на запит про свій автопарк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Радіо Свобода цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

Служба безпеки України у відповідь на запит назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".

За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом, – заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінпром і РНБО до кінця року закуплять автомобілі преміум-класу.

СБУ авто закупівля дані Обмеження
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