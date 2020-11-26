СБУ засекретила дані про свій автопарк
Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"
Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"
В СБУ відмовилися відповідати на запит про свій автопарк.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
Радіо Свобода цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.
Служба безпеки України у відповідь на запит назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".
За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом, – заявили в СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінпром і РНБО до кінця року закуплять автомобілі преміум-класу.
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