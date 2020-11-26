СБУ засекретила дані про свій автопарк

Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"

Службовці назвали це "інформацією з обмеженим доступом"

Фото з відкритих джерел

В СБУ відмовилися відповідати на запит про свій автопарк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Радіо Свобода цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

Служба безпеки України у відповідь на запит назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".

За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом, – заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінпром і РНБО до кінця року закуплять автомобілі преміум-класу.