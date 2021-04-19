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19 апреля 2021, 17:48 60

Черновицкая мэрия объявила, что распродает машины

19 апреля 2021, 17:48 60
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На что будут потрачены средства, полученные с аукциона, пока неизвестно
На что будут потрачены средства, полученные с аукциона, пока неизвестно
Фото molbuk.ua
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Городской совет Черновцов проведет аукцион пяти автомобилей, которые сейчас находятся в их собственности.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал секретарь исполнительного комитета Черновицкого городского совета Сергей Добржанский, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Городской совет проведет аукцион пяти автомобилей, которые сейчас находятся в их собственности. Цены колеблются от 50 до 100 тысяч гривен. Самый дорогой из них - "мэрский" "Мерседес".

Идею о том, что нужно уменьшать автопарк Черновицкого городского совета, поддержало руководство города, ведь мы автомобили не используем, а средства на их содержание все равно выделяются. К сожалению, процедура с выставлением автомобилей на торги затянулась, поэтому только в апреле выставили их на торги на Prozzoro - рассказал секретарь исполкома.

Сергей Доброжанський отметил, что желающие приобрести эти автомобили будут иметь такую возможность уже со среды, 21 апреля. Они будут находиться во дворе ЦПАУ. Купить их можно будет в течение месяца.

Особым предложением аукциона станет "Мерседес", на котором ездили практически все руководители Черновцов.

На продажу выставлен легендарный уже среди горожан, "Мерседес", который в народе называют "мэрским". Большинство мэров города Черновцы ездили на этом автомобиле, и, соответственно, ценность его и в том, что все руководители города пользовались им. Он в хорошем состоянии благодаря работникам нашей автобазы, - добавил чиновник.

Стартовые цены на автомобили разные. К примеру, BMW стоит 60 тысяч гривен, Geely - 50 тысяч гривен, Mercedes benz - 102 тысячи гривен, Opel Omega - 32 тысячи гривен и ВАЗ-21 - 54 тысячи гривен.

На что будут потрачены средства, полученные с аукциона, пока неизвестно.

Как сообщалось, для чиновников "Укравтодора" купили внедорожники еще на более 4 млн гривен. Под конец года легковушки заказали Службы автомобильных дорог в Харьковской и Николаевской областях.

Ранее стало известно, что Кабмин распоряжается 120-ю автомобилями и в 2020-м году новых автомобилей не закупал, а СБУ засекретила данные о своём автопарке: служащие назвали это "информацией с ограниченным доступом".

авто Черновцы мэр горсовет аукцион Prozorro

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