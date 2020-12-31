Для чиновників "Укравтодору" купили позашляховики ще на понад 4 млн гривень

Під кінець року легковики замовили Служби автомобільних доріг у Харківській та Миколаївській областях

Під кінець року легковики замовили Служби автомобільних доріг у Харківській та Миколаївській областях

28 грудня Служби автомобільних доріг у двох областях за результатами тендеру замовили автомобілі на суму понад 4 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Prozorro.

Служба автомобільних доріг у Харківській області замовила дочірньому підприємству "Автотрейдінг-Харків" легковий автомобіль за 998 тис. грн. Згідно з договором, фірма поставить позашляховик Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4. Автомобіль буде мати подушки безпеки, пакет "Погані дороги" (захист двигуна, захист від каміння), 8 динаміків, двозонну систему кондиціонування, задній парктронік, підігрів передніх сидінь і додаткові опції: світлодіодні фари головного світла з функцією повороту і світлодіодні денні ходові вогні (Full LED з AFS, з LED NSW з функцією Corner).

В автосалонах Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 з додатковим пакетом Ambition + можна придбати за 922 тис. грн.

В цей же день, 28 грудня, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області замовила ТОВ "ТД "Автосвіт Миколаїв" і ТОВ "М Моторс" легкових автомобілів на загальну суму 3,57 млн грн.

Це два повнопривідних позашляховики Mitsubishi Outlander по 814 тис. грн від "Автосвіт Миколаїв", кожен з яких буде мати двозонний клімат-контроль, подушки безпеки водія і пасажира, подушку колін водія, шторки безпеки для 1,2 ряду, систему для підключення мобільного телефону з можливістю виведення вмісту екрану телефону на дисплей мультимедійної системи, з 8-дюймовим сенсорним екраном і додатковим USB роз'ємом для другого ряду сидінь, і три повнопривідних позашляховика з дизельним двигуном Renault Duster по 647,4 тис. грн. Машини будуть мати подушки безпеки, кондиціонер, рейлінги на даху. В автосалонах подібні автомобілі можна придбати за 640,7 тис. грн.

В автосалонах ціни на повнопривідні Mitsubishi Outlander стартують від 788 тис. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада придбала автомобілів на майже 13 млн, а СБУ засекретила дані про своєму автопарку.