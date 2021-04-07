Обов'язкове медстрахування має з'явиться в Україні вже у 2023 році – Радуцький

Раніше це неможливо через високий відсоток "чорної" зарплати у країні

Раніше це неможливо через високий відсоток "чорної" зарплати у країні

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Запровадження обов'язкового медичного страхування має з'явитися в Україні вже у 2023 році, медстрахування має розвиватися в рамках Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Про це сказав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

У 2023 році в Україні має бути обов'язкове медичне страхування. Сьогодні ми працюємо над вибором моделі. Щойно визначимо модель, почнемо писати закон, - сказав нардеп.

Він наголосив, що на його бачення медичне страхування має розвиватися у рамках НСЗУ.

НСЗУ - це не медики, це фінансисти, вони рахують гроші, відповідають за стандарти якості, виконують контрольні функції, - сказав він.

Як зазначив Радуцький, з об'єктивних причин медичне страхування не можна впровадити раніше через дуже високий відсоток "чорної" зарплати у країні.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2020-го Зеленський наказав Раді і МОЗ розробити модель страхової медицини. Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні.