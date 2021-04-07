Обязательное медстрахование должно появиться в Украине уже в 2023 году – Радуцкий

Ранее это невозможно из-за высокого процента "черной" зарплаты в стране

Ранее это невозможно из-за высокого процента "черной" зарплаты в стране

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Введение обязательного медицинского страхования должно появиться в Украине уже в 2023 году, медстрахование должно развиваться в рамках Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сказал председатель парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

В 2023 году в Украине должно быть обязательное медицинское страхование. Сегодня мы работаем над выбором модели. Как только определим модель, начнем писать закон, - сказал нардеп.

Он отметил, что на его видение медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ.

НСЗУ - это не медики, это финансисты, они считают деньги, отвечают за стандарты качества, выполняют контрольные функции, - сказал он.

Как отметил Радуцкий, по объективным причинам медицинское страхование нельзя внедрить раньше из-за очень высокого процента "черной" зарплаты в стране.

Как сообщалось ранее, в октябре 2020-го Зеленский приказал Раде и Минздраву разработать модель страховой медицины. Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине.