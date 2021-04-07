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07 квітня 2021, 17:45 8

У Раді розповіли, як може виглядати "паспорт вакцинації" в Україні

07 квітня 2021, 17:45 8
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Водночас там вважають, що вводити паспорти вакцинації зарано
Водночас там вважають, що вводити паспорти вакцинації зарано
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Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації й народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав можливі формати 2паспорту вакцинації" в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

Радуцький наголосив, що Україна чітко дотримується міжнародних санітарних норм.

"Але у світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність. Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?", - пояснив він.

Нардеп додав, що, можливо, документ про вакцинацію видаватиметься за прикладом "жовтого бланка", який застосовувався для поїздок в країни з поширенням жовтої лихоманки.

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, швидше за все, це буде якийсь електронний документ", - сказав Радуцький.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації".

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