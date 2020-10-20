09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
08:13  20 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 13:29 2

Зеленський наказав Раді і МОЗ розробити модель страхової медицини

20 жовтня 2020, 13:29 2
Читайте также на русском языке
Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні
Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з посланням заявив, що чекає від МОЗ та профільного комітету Верховної Ради моделі страхової медицини.

Про це інформує RegioNews.

За словами Зеленського, його робочий стіл був заповнений зверненнями лікарів щодо другого етапу медичної реформи.

"Був ризик звільнення 50 тисяч медиків і закриття понад 300 лікарень. Під загрозою опинилася екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкопрофільні лікарні, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психічна та туберкульозна служба", - сказав президент.

Він зазначив, що всього цього не було допущено, однак він очікує моделі страхової медицини.

"Чекаю від профільного комітету та міністерства моделі страхової медицини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня Верховна Рада України під час позачергового засідання проголосувала за два законопроєкти №3380 і №3376-1, згідно із якими передбачається масове тестування українців на коронавірус і передбачені страхові виплати лікарям, що борються із COVID-19.

коронавірус Україна гроші МОЗ президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »