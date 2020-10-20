Зеленський наказав Раді і МОЗ розробити модель страхової медицини

Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні

Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з посланням заявив, що чекає від МОЗ та профільного комітету Верховної Ради моделі страхової медицини.

Про це інформує RegioNews.

За словами Зеленського, його робочий стіл був заповнений зверненнями лікарів щодо другого етапу медичної реформи.

"Був ризик звільнення 50 тисяч медиків і закриття понад 300 лікарень. Під загрозою опинилася екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкопрофільні лікарні, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психічна та туберкульозна служба", - сказав президент.

Він зазначив, що всього цього не було допущено, однак він очікує моделі страхової медицини.

"Чекаю від профільного комітету та міністерства моделі страхової медицини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня Верховна Рада України під час позачергового засідання проголосувала за два законопроєкти №3380 і №3376-1, згідно із якими передбачається масове тестування українців на коронавірус і передбачені страхові виплати лікарям, що борються із COVID-19.