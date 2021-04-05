Стефанчук анонсує "підвищення якості законодавства"

Запровадження єдиних правил правотворчості він називає серед найважливіших планів

Запровадження єдиних правил правотворчості він називає серед найважливіших планів

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Перший заступник спікера Ради Руслан Стефанчук перелічив найбільш важливі законопроєкти, які потрібно ухвалити, і серед них вказав ті, які пов’язані з якістю національного законодавства.

Перший заступник голови ВРУ назвав найважливіші, на його думку, законопроєкти, які потребують ухвалення, в інтерв’ю "Главком", передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Із 376 законопроєктів із Плану законопроєктної роботи ВРУ на 2021 рік, він назвав групи найбільш пріоритетних.

Перша — це питання протидії Covid: забезпечення вакцинами, відшкодування коштів і т. д. Друга — питання судової реформи. Це ціла низка законопроєктів, зокрема 3711-д (щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів) та інші, що внесені Президентом України, аби розблокувати роботу судової гілки влади, — зазначив Руслан Стефанчук.

Крім того, за його словами, є багато важливих законопроєктів, що стосуються приватизації, питань, пов’язаних із наданням пільг українським виробникам, а також — з якістю національного законодавства.

Ще один блок, у якому я особисто братиму активну участь — підвищення якості законодавства України. Наразі в Україні діє більше одного мільйона нормативно-правових актів, зокрема — радянського часу. Треба "дерадянізувати" українське законодавство, а після цього перейти до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. У нас досі немає елементарної абетки — як мають творитися закони. Це нічим, крім Регламенту Верховної Ради, не визначається. Тому ми зараз розробляємо закон про засади правотворчої діяльності, — наголосив політик.

Також, як зазначив він, є ціла низка законопроєктів, пов’язаних з "економічною гільйотиною” та діджиталізацією.

На позачерговому засіданні ми прийняли перший у світі законопроєкт про визнання електронних паспортів, які в додатку "Дія" є замінником паперових. Це один із кроків на шляху переведення багатьох послуг у цифрову форму, що сповідує Президент України. До вересня цього року ми маємо перейти в багатьох напрямках на так званий paper less, тобто безпаперовий функціонал, — підкреслив Перший віцеспікер Парламенту України.

До того ж важливим є блок питань, пов’язаний із народовладдям.

Це законопроекти щодо електронних петицій, публічного обговорення, адміністративних процедур, запровадження народовладдя в судовій гілці влади. Ми всі ці задачі об’єднуємо в блоки: короткострокові (на 2021 рік) і довгострокові, — зазначив він.

Як повідомлялося, Стефанчук запропонував заборонити курити в стінах парламенту і назвав Раду "не айкос-френдлі". Так він відреагував на скаргу нардепа від ОПЗЖ, якому "смердить".

Також у Раді сказали, коли можуть ухвалити закон про реформу КСУ. Йдеться про законопроект №4533.