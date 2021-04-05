У Раді визнали, що в Україні провалилась кампанія з вакцинації проти коронавірусу

Там також пояснили, чому було припинено поставки вакцин з Індії

Там також пояснили, чому було припинено поставки вакцин з Індії

Facebook

Українцям, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, вистачить запасу препарату на другу дозу. Однак в цілому кампанія з вакцинації є незадовільною.

Як пише RegioNews, про це розповів в ефірі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Якщо говорити про Covishield, то імунітет краще виробляється, якщо друга доза вакцини відкладається, не через 2 тижні, а через 4-6 тижнів робиться друга доза. Це є в плані вакцинації, ця вакцина зарезервована під людей, які отримали першу дозу. Тому саме для них вакцина є", — сказав він.

Сам Радуцький негативно оцінив вакцинальну кампанію в Україні.

"У цілому моя особиста думка про кампанію з вакцинації — вона погана. І я дуже вдячний президентові й РНБО за те, що вони втрутилися в процес, і зараз уряд повинен змінити план вакцинації, який було презентовано Кабміном, тому що ми бачимо, що план вакцинації поки що не спрацьовує", — сказав він.

Радуцький наголосив, що головна причина в тому, що не вистачає вакцин - це те, що припинено поставку індійської вакцини через рішення уряду Індії у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, минулої доби в трьох регіонах не зробили жодного щеплення від COVID-19.