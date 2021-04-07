Українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах

Серед цих декларантів – 15 нардепів

Серед цих декларантів – 15 нардепів

Фото з відкритих джерел

Цього року 652 українських чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Цього року 652 українських чиновники задекларували 46 351 біткоїни на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали, - написав Федоров.

На сайті OpenDataBot повідомляється, що найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов - 18 тисяч біткоїнів (в еквiвалентi це бiльш нiж 1 млрд доларів США).

Нагадаємо, що серед цих декларантів є 15 народних депутатів. Найбльше криптовалюти має член депутатської групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський.

Як повідомлялося, майже сто "слуг" суттєво покращили свій матеріальний стан за 2020 рік: авто, квартира або земля. Сукупно за рік "слуги" придбали 74 автомобілі.

Також стало відомо, хто з нардепів має найбільше криптовалюти: аналіз декларацій. Заощадження у криптовалюті зафіксували 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє"" та "Довіра".