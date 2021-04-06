Хто з нардепів має найбільше криптовалюти: аналіз декларацій

Заощадження у криптовалюті зафіксували 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє"" та "Довіра"

Заощадження у криптовалюті зафіксували 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє"" та "Довіра"

Рixabay

Як пише RegioNews, це виявило Радіо Свобода, проаналізувавши фінансові звіти народних обранців за 2020 рік.

Загалом заощадження у криптовалюті зафіксували, серед іншого, 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє"" та "Довіра".

Три парламентарі: "слуги народу" Дмитро Гурін та Юрій Камельчук, а також членкиня фракції "Голос" Інна Совсун, - вказали у деклараціях, що криптовалютою володіють їхні партнери по шлюбу.

Найбільше криптовалюти має член депутатської групи "Партія "За майбутнє"" Анатолій Урбанський, який вказав, що володіє 4256,3278 Bitcoin та 4256,3278 Bitcoin Cash.

Представник Кабміну у ВР й нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан має найбільше різномаїття криптовалют. Зокрема, він задекларував, що у різних обсягах володіє не лише Bitcoin та Etherium, але і NXT, Ripple та Litecoin.

Водночас член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний - задекларував 11 428 одиниць криптовалюти MONERO.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик у 2020 році продала криптовалюту, якою володіла, задекларувавши 505 101 гривню від продажу Bitcoin і 461 080 гривень від продажу Ethereum (їх у неї, згідно з декларацією за 2019 рік, було 1,006 та 31,723809 одиниць відповідно).

Позафракційний нардеп Гео Лерос володіє 356 одиницями криптовалюти Ethereum та 49 одиницями Bitcoin.

Нагадаємо, у Києві обікрали квартиру судді після подання декларації.