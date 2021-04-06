Податкова служба підрахувала кількість офіційних мільйонерів в Україні

Найбільше мільйонерів є жителями столиці

Найбільше мільйонерів є жителями столиці

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У 2020 році в Україні доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 2,5 тисячі платників податків.

Про це повідомили в Державній податковій службі України, передає RegioNews.

Зокрема, найбільша кількість мільйонерів є жителями Києва (1024 людини), Дніпропетровської (196 осіб), Харківської (182 особи) та Київської (155 осіб) областей.

У той же час понад 100 млн грн доходу задекларували 19 осіб на загальну суму 4,8 млрд грн, найбільше таких осіб теж мешкають у столиці (10 осіб).

Всього в ході кампанії декларування доходів громадян (станом на 1 квітня нинішнього року) подано понад 172 тис. декларацій про майновий стан і доходи. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість поданих декларацій збільшилась на 12 відсотків.

Найбільше декларацій подали платники податків Запорізької (понад 16 тис.), Кіровоградської (15 тис.), Дніпропетровської (14 тис.), Херсонської (майже 13 тис.) областей.

Загальний задекларований вітчизняними платниками податків дохід становить 29,2 млрд грн. Найбільший середньорічний дохід на одного платника задекларували жителі Києва (1092 тис. грн), Київської (331 тис. грн), Дніпропетровської (241 тис. грн) та Львівської (241 тис. грн) областей.

Сьогодні повідомлялося, хто з нардепів має найбільше криптовалюти: аналіз декларацій. Заощадження в криптовалюте зафіксували 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра".