Нардепи у березні отримали близько 3 млн грн компенсації за житло

Компенсацію отримав 151 нардеп

Компенсацію отримав 151 нардеп

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У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили близько 3 млн гривень компенсації за житло.

Про свідчать дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews з посиланням на УНН.

У березні 2021 року 151 нардепу дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 2 928 000 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло в березні по 38 350 грн отримали члени фракції "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, Федір Веніславський, Максим Ткаченко, Сергій Колебошин, Володимир Гевко, член фракції "Голос" Наталія Піпа та член депутатської групи "Довіра" Роберт Горват.

Як повідомлялося, у КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні. Більшість з них є представниками ОПЗЖ.