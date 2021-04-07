Авто, квартира або земля: майже сто "слуг" суттєво покращили свій матеріальний стан за 2020 рік

Сукупно за рік "слуги" придбали 74 автомобілі

Сукупно за рік "слуги" придбали 74 автомобілі

Фото: depositphotos.com

Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку комітету.

Сукупно депутати "Слуги Народу" придбали у 2020 році 74 автомобілі. Серед депутатських фаворитів - автомобілі марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість авто склала 63 млн грн.

Серед народних депутатів, які придбали автомобілі:

Валерій Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн. грн.)

Арсеній Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн.)

Андрій Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн.)

Ігор Негулевський (BMW М760LI, 1,4 млн.)

Любов Шпак (BMW X3, 1,2 млн.)

Володимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тис.)

Ольга Василевська-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тис.)

Орест Саламаха (Audi A5, 560 тис.)

Ігор Мурдій (Toyota Camry, 550 тис.)

Єлизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тис.).

Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тис. грн.)

Також новий автомобіль задекларувала дружина Миколи Тищенка (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), а дружина голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії оформила квадроцикл вартістю 972 тис. грн та автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,6 млн грн.

Купівельна активність депутатів "Слуги Народу" є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, у 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО "Батьківщина", і по 3 депутати "Голосу" та "Європейської солідарності", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також народні депутати "Слуги Народу" придбали торік 20 квартир (загальна вартість 16 млн грн), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок.

Задекларували купівлю квартири Михайло Крячко (м. Київ, 1,4 млн. грн.), Олексій Устенко (власність дружини, м. Київ, 5 млн. грн.), Павло Халімон (м. Прилуки, 395 тис. грн.), Володимир Гевко (м. Тернопіль, 1,6 млн. грн.), Володимир Ватрас (м. Хмельницький, 331 тис. грн., м. Хмельницький, 333 тис. грн.).

Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.

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