Нацбанк очікує цього року два транші від МВФ, - голова НБУ

Обсяги наразі невідомі

Обсяги наразі невідомі

За прогнозами Національного банку, Україна цього року може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду з огляду на більш тривалий процес переговорів.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші, - сказав Шевченко.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам, - додав голова Нацбанку.

Він також наголосив, що НБУ не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту, - зазначив Шевченко.

Як повідомлялося, також і в Мінфіні сподіваються на продовження співпраці з МВФ. Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде.

Наприкінці березня глава Мінфіну сказав про переговори з МВФ: "Ми в активній стадії". У перемовинах наразі формулюють майбутні зобов’язання.