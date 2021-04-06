11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
18:35  06 квітня
Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" і двоє загиблих українських захисників
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 18:05 615

Стало відомо, з яких коштів буде фінансуватися Центр протидії дезінформації

06 квітня 2021, 18:05 615
Читайте также на русском языке
Він був створений 11 березня рішенням Ради національної безпеки і оборони
Він був створений 11 березня рішенням Ради національної безпеки і оборони
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нещодавно створений Центр протидії дезінформації будуть фінансувати в межах коштів із державного бюджету, які спрямовані на Раду національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це під час представлення на посаді повідомила голова Центру Поліна Лисенко, передає RegioNews.

Ми є органом при РНБО, наразі ми маємо задовольнити себе тим, що має РНБО, і так, щоб не образити в цьому процесі, тому що якщо ми отримуємо певну частину грошей з їх призначень, то, звісно, вони отримують на свої потреби грошей менше. Це погано, тому що у них є теж план на рік, тому це питання ми намагаємося зараз вирішити", - розповіла вона.

Поліна Лисенко зазначила, що при необхідності можуть бути внесені зміни у державний бюджет,щоб забезпечити для центру достатнє фінансування.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялось, що РНБО створила Центр протидії дезінформації.

2 квітня Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації.

центр дезінформація финансирование РНБО заява

Стало відомо, що може розглянути РНБО на найближчих засіданнях
06 квітня 2021, 16:54
Дружина Семенченка звернулась до Зеленського з проханням про допомогу
06 квітня 2021, 16:20
Кабмін погодив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки
04 квітня 2021, 15:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua