Стало відомо, з яких коштів буде фінансуватися Центр протидії дезінформації

Про це під час представлення на посаді повідомила голова Центру Поліна Лисенко, передає RegioNews.

Ми є органом при РНБО, наразі ми маємо задовольнити себе тим, що має РНБО, і так, щоб не образити в цьому процесі, тому що якщо ми отримуємо певну частину грошей з їх призначень, то, звісно, вони отримують на свої потреби грошей менше. Це погано, тому що у них є теж план на рік, тому це питання ми намагаємося зараз вирішити", - розповіла вона.