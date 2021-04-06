Стало відомо, з яких коштів буде фінансуватися Центр протидії дезінформації
Нещодавно створений Центр протидії дезінформації будуть фінансувати в межах коштів із державного бюджету, які спрямовані на Раду національної безпеки та оборони України (РНБО).
Про це під час представлення на посаді повідомила голова Центру Поліна Лисенко, передає RegioNews.
Ми є органом при РНБО, наразі ми маємо задовольнити себе тим, що має РНБО, і так, щоб не образити в цьому процесі, тому що якщо ми отримуємо певну частину грошей з їх призначень, то, звісно, вони отримують на свої потреби грошей менше. Це погано, тому що у них є теж план на рік, тому це питання ми намагаємося зараз вирішити", - розповіла вона.
Поліна Лисенко зазначила, що при необхідності можуть бути внесені зміни у державний бюджет,щоб забезпечити для центру достатнє фінансування.
Нагадаємо, 11 березня повідомлялось, що РНБО створила Центр протидії дезінформації.
2 квітня Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації.