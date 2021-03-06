У Мінфіні сподіваються на продовження співпраці з МВФ
Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде
Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не розглядають сценаріїв, за яких не буде продовжена співпраця з Міжнародним валютним фондом.
Про це він заявив у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера, пише RegioNews.
"Коли ми планували бюджет цього року, ми передбачали роботу в програмі МВФ. Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде, але однозначно нам би хотілось, щоб це було якомога раніше",- сказав Марченко.
Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде.
Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що у МВФ занепокоєні наміром України регулювати ціни на газ для населення.
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