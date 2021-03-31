У Раді сказали, коли можуть ухвалити закон про реформу КСУ
Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроект №4533.
Як пише RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".
"Я дуже сподіваюся, що так", - зазначив парламентар.
Стефанчук переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді в Україні і надалі буде існувати ситуація, яка склалася на сьогодні: "Існування закритого акціонерного товариства "Конституційний суд України".
"Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроект ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки", - звернув увагу замглави Ради.
Нагадаємо, раніше у КСУ заявили, що утримання суду не відповідає рівню ефективності його діяльності.