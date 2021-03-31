У Раді сказали, коли можуть ухвалити закон про реформу КСУ

Йдеться про законопроект №4533

Йдеться про законопроект №4533

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Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроект №4533.

Як пише RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже сподіваюся, що так", - зазначив парламентар.

Стефанчук переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді в Україні і надалі буде існувати ситуація, яка склалася на сьогодні: "Існування закритого акціонерного товариства "Конституційний суд України".

"Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроект ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки", - звернув увагу замглави Ради.

Нагадаємо, раніше у КСУ заявили, що утримання суду не відповідає рівню ефективності його діяльності.