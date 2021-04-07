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07 апреля 2021, 11:22 7

Нацбанк ожидает в текущем году два транша от МВФ, - глава НБУ

07 апреля 2021, 11:22 7
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Объемы пока неизвестны
Объемы пока неизвестны
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По прогнозам Национального банка, Украина в этом году может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда с учетом более длительного процесса переговоров.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша, - сказал Шевченко.

Он выразил надежду, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам, - добавил глава Нацбанка.

Он также отметил, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта, - отметил Шевченко.

Как сообщалось, также и в Минфине надеются на продолжение сотрудничества с МВФ. Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.

В конце марта глава Минфина сказал о переговорах с МВФ: "Мы в активной стадии". В переговорах сейчас формулируют будущие обязательства.

МВФ НБУ Кирилл Шевченко Транш финансирование Верховная Рада

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