Ми в активній стадії, - глава Мінфіну про переговори з МВФ

У перемовинах наразі формулюють майбутні зобов’язання

У перемовинах наразі формулюють майбутні зобов’язання

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Міністр зазначає, що дискусійними з МВФ залишаються питання антикорупційної політики, судової реформи, ринку газу та електроенергії.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції, присвяченій підсумкам роботи міністра за рік, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми в активній стадії, серйозно просунулися. У фіскальній частині немає проблемних питань. Залишаються дискусійними питання антикорупційної політики, зокрема антикорупційної інфраструктури Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), також питання стоїть щодо судової реформи та триває активне обговорення стосовно ринку газу й електроенергії, - сказав Марченко.

Він додав, що на сьогодні триває робота "над формулюванням наших майбутніх зобов'язань".

Як повідомлялося 6 березня, у Мінфіні сподіваються на продовження співпраці з МВФ. Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде.

Також 5 березня "слуга народу" Корнієнко стверджував, що місія МВФ повернеться у квітні після завершення обмеження ціни на газ. Та ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України.