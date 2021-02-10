Спиртзавод на Полтавщині повторно виставлять на продаж: у чому причина

Переможець минулого аукціону не сплатив рекордні 234 млн грн

Переможець минулого аукціону не сплатив рекордні 234 млн грн

Фото: privatization.gov.ua

Вишняківський спиртзавод (Полтавська обл) повторно продадуть з аукціону, оскільки переможець попереднього - "РесурсПромЗахід" - так і не вніс рекордно велику для таких об'єктів суму 234 мільйони гривень.

Новий онлайн-аукціон Фонд держмайна (ФДМ) України планує провести в березні, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили в регіональному відділення ФДМУ по Полтавській і Сумській областях, угода з "РесурсПромЗахідом" Сергія Поліщука з Кагарлика за підсумками аукціону в грудні 2020 року не була завершена, оскільки покупець не з'явився в зазначений термін для підписання договору купівлі-продажу.

Згідно з інформацією на сайті "ProZorrо.Продажі", заявку на участь у грудневому аукціоні подали вісім компанії. Основними конкурентами "РесурсПромЗаходу" виступили фермерське господарство "Фаворит-агро плюс", яке запропонувало 234 млн грн, а також ТОВ "Інтер вий капітал" - 140 млн грн.

ФДМ уточнив, що новий аукціон з приватизації Вишняківського спиртзаводу відбудеться 4 березня за стартовою ціною 21,17 млн грн порівняно з 22,42 млн грн на грудневому аукціоні.

Фонд нагадав, що загальна площа будівель і споруд спиртзаводу становить 9,63 тис. кв. м. До них відносяться виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінприміщення, цехи, майстерні і ін. Загальна площа земельних ділянок - 8,9 га. ФДМ також уточнив, що на підприємстві є технологічне устаткування в задовільному стані.

Добова потужність виробництва Вишняківського спиртзаводу - 1,4 тис. дал етилового спирту.

Підприємство було засноване в 1776 році і модернізовано в 2015 році. Виробництво на ньому призупинено.

Крім того, Фонд додав, що 11 березня відбудеться аукціон з продажу Дубов'язівського спиртзаводу (смт Дубов'язівка Конотопського р-ну Сумської обл.) за стартовою ціною 33,8 млн грн. У продаваний актив входять будівлі та споруди загальною площею 11,2 тис. кв. м, серед яких - головний і виробничі корпуси, спиртосховище, цехи, майстерні, автогаражі, пилорама та ін. Загальна площа земельних ділянок - 44,7 га.

Як повідомляв раніше глава ФДМ Дмитро Сенниченко, сума продажу активів ДП "Укрспирт" на 20 аукціонах у 2020 році склала 1,26 млрд грн.

Нагадаємо, шістнадцятий завод "Укрспирту" приватизували за 82 мільйони.