На Полтавщине снова не смогли продать спиртзавод

Победитель торгов не прибыл для заключения договора

Победитель торгов не прибыл для заключения договора

Фото "Змист"

В марте состоялся онлайн-аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода. Его стоимость выросла до 101 млн грн, но победитель не прибыл для заключения договора. Такая ситуация складывается уже во второй раз.

Об этом говорится в акте о неподписании договора купвли-продажи от 5 апреля на Прозорро, передает RegioNews.

Речь идет об аукционе отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". Победителем стал ООО "Спирит этил". Эта компания предложила на 1 копейку больше "Фаворит-агро плюс" и победила в аукционе, но затем проигнорировала возможность заключения договора. Эта компания более не может претендовать на этот завод на последующих аукционах.

Объект расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015-ом.

Как сообщалось, сначала 18 декабря на аукционе продали за рекордную сумму пятнадцятый завод "Укрспирта". В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса – около 2 млн грн.

Впоследствии 10 февраля сообщили, что спиртзавод на Полтавщине повторно выставят на продажу: в чем причина. Победитель прошлого аукциона не оплатил рекордные 234 млн грн.