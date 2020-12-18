На аукціоні продали за рекордну суму п'ятнадцятий завод "Укрспирту"
Фонд державного майна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду.
"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 раза - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.
"Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
Наголошується, що у разі відмови від лота переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн.
"Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - пояснили у відомстві.
Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.
Нагадаємо, що востаннє Фонд держмайна продав за рекордну ціну Марилівське місце діяльності та зберігання спирту, який розташований у Тернопільській області. Його вартість склала 120 млн грн.