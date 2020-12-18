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18 грудня 2020, 15:23 5

На аукціоні продали за рекордну суму п'ятнадцятий завод "Укрспирту"

18 грудня 2020, 15:23 5
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У разі відмови від лота переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн
У разі відмови від лота переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн
Фото: Рixabay
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Фонд державного майна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 раза - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

"Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Наголошується, що у разі відмови від лота переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн.

"Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - пояснили у відомстві.

Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Нагадаємо, що востаннє Фонд держмайна продав за рекордну ціну Марилівське місце діяльності та зберігання спирту, який розташований у Тернопільській області. Його вартість склала 120 млн грн.

Україна Фонд держмайна аукціон Укрспирт спиртзавод
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