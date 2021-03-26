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26 березня 2021, 14:21 59

На Київщині викрили махінацію: виробляли нелегальний спирт під виглядом антисептиків

26 березня 2021, 14:21 59
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Середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн
Фото: СБУ
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У Дніпропетровській та Київській областях Служба безпеки України заблокувала схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. Вартість вилученого контрафакту становить понад 2,5 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували на території Дніпропетровської області.

Частину речовин, необхідних для виготовлення контрафакту, ділки завозили з РФ. Готову продукцію вони реалізовували за підробленими супровідними документами через власну мережу "оптовиків".

Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також за місцями роботи і проживання організаторів та учасників оборудки виявлено:

  • 45 тонн спирту сумнівної якості;
  • тару для фасування підроблених виробів;
  • чорнову бухгалтерію і документацію.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 190, ст. 199 та ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.

СБУ виробництво контрабанда спиртзавод область

 
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