На Київщині викрили махінацію: виробляли нелегальний спирт під виглядом антисептиків
У Дніпропетровській та Київській областях Служба безпеки України заблокувала схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. Вартість вилученого контрафакту становить понад 2,5 млн грн
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували на території Дніпропетровської області.
Частину речовин, необхідних для виготовлення контрафакту, ділки завозили з РФ. Готову продукцію вони реалізовували за підробленими супровідними документами через власну мережу "оптовиків".
Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також за місцями роботи і проживання організаторів та учасників оборудки виявлено:
- 45 тонн спирту сумнівної якості;
- тару для фасування підроблених виробів;
- чорнову бухгалтерію і документацію.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 190, ст. 199 та ст. 204 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.