На Київщині викрили махінацію: виробляли нелегальний спирт під виглядом антисептиків

Середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн

Середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн

Фото: СБУ

У Дніпропетровській та Київській областях Служба безпеки України заблокувала схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. Вартість вилученого контрафакту становить понад 2,5 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Представники столичної комерційної структури організували виробництво етилового спирту під виглядом антисептичних засобів і розчинників. Логістичний центр з розповсюдження фальсифікату вони облаштували на території Дніпропетровської області.

Частину речовин, необхідних для виготовлення контрафакту, ділки завозили з РФ. Готову продукцію вони реалізовували за підробленими супровідними документами через власну мережу "оптовиків".

Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також за місцями роботи і проживання організаторів та учасників оборудки виявлено:

45 тонн спирту сумнівної якості;

тару для фасування підроблених виробів;

чорнову бухгалтерію і документацію.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 190, ст. 199 та ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.