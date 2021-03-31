Степанов розраховує підписати контракти ще на 15 мільйонів доз COVID-вакцини

Йдеться про вакцини, які Україна зможе отримати вже до кінця року

Йдеться про вакцини, які Україна зможе отримати вже до кінця року

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на підписання контрактів щодо поставок ще 15 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це він повідомив під час засідання уряду, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Законтрактуємо ще щонайменше 15 млн доз, - сказав Степанов.

За словами міністра, йдеться про всі ті вакцини, які Україна зможе отримати до кінця цього року. Степанов повідомив, що ці препарати дадуть змогу вакцинувати більшу частину дорослого населення.

Протягом квітня-травня Україна має отримати 4,9 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, головний санлікар Ляшко запевняє, що Україна отримає 1 млн доз вакцин Pfizer до кінця червня. Завдяки прогнозованим поставкам вакцини можливо буде щепити 50% населення до кінця року.