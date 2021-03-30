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30 березня 2021, 12:35 21

У двох областях зашкалюють показники госпіталізацій COVID-хворих

30 березня 2021, 12:35 21
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У червоній зоні нині 11 регіонів
У червоній зоні нині 11 регіонів
Рixabay
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Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 20 регіонах та в Києві, на червоному рівні знаходяться столиця та 10 областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київська, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 28 березня складає 108,4.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 118,5 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 115,6, у Хмельницькій області - 116,2.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 28 березня у Києві - 86,5%, Житомирській області - 76, Київській - 75,6%, Львівській - 70,1%, Миколаївській - 69,8%, (при визначеному показнику 65%).

Нагадаємо, на Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь.

коронавірус Україна Київ карантин МОЗ

 
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