Степанов рассчитывает подписать контракты еще на 15 миллионов доз COVID-вакцины

Речь идет о вакцинах, которые Украина сможет получить уже до конца года

Речь идет о вакцинах, которые Украина сможет получить уже до конца года

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Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на подписание контрактов по поставкам еще 15 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Законтрактуем еще по меньшей мере 15 млн доз, - сказал Степанов.

По словам министра, речь идет о всех тех вакцинах, которые Украина сможет получить до конца этого года. Степанов сообщил, что эти препараты дадут возможность вакцинировать большую часть взрослого населения.

В течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, главный санврач Ляшко уверяет, что Украина получит 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня. Благодаря прогнозируемым поставкам вакцины возможно будет привить 50% населения до конца года.