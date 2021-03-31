08:59  31 марта
В Украине впервые от коронавируса умерло более 400 человек за сутки
08:41  31 марта
На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией
08:11  31 марта
Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 14:42 2

Степанов рассчитывает подписать контракты еще на 15 миллионов доз COVID-вакцины

31 марта 2021, 14:42 2
Читайте також українською мовою
Речь идет о вакцинах, которые Украина сможет получить уже до конца года
Речь идет о вакцинах, которые Украина сможет получить уже до конца года
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на подписание контрактов по поставкам еще 15 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Законтрактуем еще по меньшей мере 15 млн доз, - сказал Степанов.

По словам министра, речь идет о всех тех вакцинах, которые Украина сможет получить до конца этого года. Степанов сообщил, что эти препараты дадут возможность вакцинировать большую часть взрослого населения.

В течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, главный санврач Ляшко уверяет, что Украина получит 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня. Благодаря прогнозируемым поставкам вакцины возможно будет привить 50% населения до конца года.

вакцина вакцинация Максим Степанов Минздрав контракт

Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону - Степанов
31 марта 2021, 13:49
Степанов подал декларацию: чем владеет и сколько денег на счету есть у министра
31 марта 2021, 10:50
В двух областях зашкаливают показатели госпитализаций COVID-больных
30 марта 2021, 12:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram