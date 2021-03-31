15:28  31 березня
У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків
15:01  31 березня
Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА
08:11  31 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
UA | RU
UA | RU
31 березня 2021, 13:49 141

Хмельницька область вже скоро може потрапити в "червону" зону - Степанов

31 березня 2021, 13:49 141
Читайте также на русском языке
Ситуація з поширенням коронавірусу в області дуже напружена
Ситуація з поширенням коронавірусу в області дуже напружена
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через завантаженість "ковідних” лікарень та кількості хворих на коронавірус, Хмельницька область може опинитися у "червоній зоні" карантину вже найближчими днями.

Про це міністр розповів у ході засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Наразі найбільш напружена ситуація в Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки, тому що є порушення критеріїв", - заявив Степанов.

Нагадаємо, 5 березня Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.

карантин міністр Хмельницька область Максим Степанов червона зона

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram