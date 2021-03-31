Хмельницька область вже скоро може потрапити в "червону" зону - Степанов

Ситуація з поширенням коронавірусу в області дуже напружена

Ситуація з поширенням коронавірусу в області дуже напружена

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через завантаженість "ковідних” лікарень та кількості хворих на коронавірус, Хмельницька область може опинитися у "червоній зоні" карантину вже найближчими днями.

Про це міністр розповів у ході засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews. Наразі найбільш напружена ситуація в Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки, тому що є порушення критеріїв", - заявив Степанов. Нагадаємо, 5 березня Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.

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