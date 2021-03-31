Україна отримає 1 млн доз вакцин Pfizer до кінця червня - Ляшко

Завдяки прогнозованим поставкам вакцини можливо буде щепити 50% населення до кінця року

Завдяки прогнозованим поставкам вакцини можливо буде щепити 50% населення до кінця року

Фото: з відкритих джерел

Україна має отримати додатковий 1 мільйон доз вакцини від Pfizer/BioNTech, яку планують завести до країни в межах програми COVAX.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

За його словами, найближчими тижнями у межах COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав Ляшко.

Також на думку посадовця, до кінця року в країні буде достатня кількість доз вакцини, щоб щепити 50% населення.

"Я думаю, що у нас буде можливість вакцинувати (50% населення, - ред.) до кінця цього року. Можливо будуть певні глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації". Він пропонує наслідувати приклад і досвід передових світових держав.