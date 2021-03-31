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31 березня 2021, 10:50 148

Степанов подав декларацію: чим володіє і скільки грошей на рахунку має міністр

31 березня 2021, 10:50 148
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За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ
За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.

Як пише RegioNews, відповідний документ опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції.

Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.

У Степанова три дорогих годинників (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.

У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.

Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.

У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більш як 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більш як 240 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Разумков показав свою декларацію.

Україна МОЗ декларацїї Максим Степанов Декларація

 
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