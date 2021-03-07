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07 березня 2021, 15:22 2

Транзит газу до Європи в лютому знизився на чверть

07 березня 2021, 15:22 2
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Трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ
Трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ
Фото з відкритих джерел
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Транзит газу до Європи у лютому 2021 р. склав 2 906 млн куб. м, це на 25% менше, ніж у січні. 

Про це повідомляється на сайті оператора ГТС, передає RegioNews.

На динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ, - йдеться у повідомленні.

Сумарно у січні-лютому 2021 р. обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу:

до Польщі – 684 млн куб. м,

до Словаччини – 3 811 млн куб. м,

до Угорщини – 1 617 млн куб. м.

У південному напрямку транзит склав 1 090 млн куб. м: у Румунію – 309 млн куб. м, у Молдову – 781 млн куб. м.

Наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів, - підсумували у регуляторі.

Як повідомлялося, у січні Україна продовжувала збільшувати добовий відбір газу з ПСГ. В ці дні відбирався газ із ПСГ не лише для потреб українців, а і для іноземних замовників.

ГТС транзит газ сховище Європа

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