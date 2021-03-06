"Нафтогаз" припинив постачання газу у Донецьку область
Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом"
Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом"
Компанія "Донецькоблгаз" у суботу, 6 березня, припинила постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом".
Про це йдеться у заяві на сайті компанії "Донецькоблгаз", пише RegioNews.
Як зазначили в облгазі, компанія "Донецьктеплокомуненерго" завдає державі щодобові збитки від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн гривень на місяць.
"Тому за законодавством ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно приписів Кодексу ГРМ", - заявили в компанії.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" знизив ціни для тепловиків.
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