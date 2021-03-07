Транзит газа в Европу в феврале снизился на четверть

Трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ

Трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ

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Транзит газа в Европу в феврале 2021 г. составил 2 906 млн куб. м, это на 25% меньше, чем в январе.

Об этом сообщается на сайте оператора ГТС, передает RegioNews.

На динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ, - говорится в сообщении.

Суммарно в январе-феврале 2021г. объемы транзита составили 6 769 млн куб. м газа. Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитировал 6 111 млн куб. м газа:

в Польшу – 684 млн куб. м,

в Словакию – 3 811 млн куб. м,

в Венгрию – 1 617 млн куб. н.

В южном направлении транзит составил 1 090 млн куб. м: в Румынию – 309 млн куб. м, в Молдову – 781 млн куб. н.

В настоящее время динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или других технических ограничений газопроводов, - подытожили в регуляторе.

Как сообщалось, в январе Украина продолжала увеличивать суточный отбор газа из ПХГ. В эти дни отбирался газ из ПХГ для удовлетворения потребностей не только украинцев, но и для иностранных заказчиков.