"Донецькоблгаз" самоправно зупинив газопостачання для 59 котелень - поліція відкрила справу
Поліція відкрила кримінальне провадження проти "Донецькоблгазу", що порушуючи постанову Кабміну та всупереч зниженню температури перекрив газопостачання для 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго".
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, передає RegioNews.
За словами Кириленка, дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 356 КК України – за самоправство. Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз", - написав Кириленко.
Він уточнив, що комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та ще 574 об'єкти інфраструктури.
У подальшому залученими до слідчих дій фахівцями обласного комунального підприємства було поновлено газопостачання до вказаних котелень та відновлено їх роботу у нормальному режимі, - додав голова ОДА.
Як повідомлялося, вчора "Нафтогаз" припинив постачання газу у Донецьку область. Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом".