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07 березня 2021, 14:21 383

"Донецькоблгаз" самоправно зупинив газопостачання для 59 котелень - поліція відкрила справу

07 березня 2021, 14:21 383
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Роботу котелень відновлено
Роботу котелень відновлено
Фото з відкритих джерел
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Поліція відкрила кримінальне провадження проти "Донецькоблгазу", що порушуючи постанову Кабміну та всупереч зниженню температури перекрив газопостачання для 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго".

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, передає RegioNews.

За словами Кириленка, дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 356 КК України – за самоправство. Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз", - написав Кириленко.

Він уточнив, що комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та ще 574 об'єкти інфраструктури.

У подальшому залученими до слідчих дій фахівцями обласного комунального підприємства було поновлено газопостачання до вказаних котелень та відновлено їх роботу у нормальному режимі, - додав голова ОДА.

Як повідомлялося, вчора "Нафтогаз" припинив постачання газу у Донецьку область. Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом".

газ поліція комунальні підприємства ОДА Донецьк облгази

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