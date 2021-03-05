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05 березня 2021, 18:37 8

Місія МВФ повернеться у квітні після завершення обмеження ціни на газ, - Корнієнко

05 березня 2021, 18:37 8
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Та ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України
Та ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України
Фото з відкритих джерел
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Місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

Про це заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко у коментарі "Суспільному", передає RegioNews.

Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня, - сказав нардеп.

За його словами, ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. Корнієнко додав, що "також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство".

Як повідомлялося, Зеленський пояснив, чому Україна не отримала від МВФ транш на 700 млн доларів. Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року.

Згодом радник Президента з економічних питань заявив: "Очікуємо на транш МВФ у цьому році". Співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується.

МВФ Транш Олександр Корнієнко газ реформа корупція

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