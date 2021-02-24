У Києві на Шулявці прорвало теплотрасу

Вода потрапила у підземний пішохідний перехід

Вода потрапила у підземний пішохідний перехід

Фото КП "Київтеплоенерго"

Сьогодні вночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід, аварійна бригада відкачує воду.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

24 лютого близько 2-ї ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід. Як повідомляє КП "Київтеплоенерго", аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження та розпочала відкачку води.

Ремонтні роботи в місці пошкодження розпочинаються за узгодженням із власниками суміжних комунікацій.

Виявлене пошкодження не призвело до припинення теплопостачання у навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після опівночі.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік, - наголошують комунальники.

У "Київтеплоенерго" нагадують, що у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Як повідомлялося, 14 лютого у Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі. Вулиці перетворилися в річку біля метро "Чернігівська".

А 11 лютого на Куренівці в Києві провалився асфальт.