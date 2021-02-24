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24 февраля 2021, 12:23 62

В Киеве на Шулявке прорвало теплотрассу

24 февраля 2021, 12:23 62
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Вода попала в подземный пешеходный переход
Вода попала в подземный пешеходный переход
Фото КП "Киевтеплоэнерго"
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Сегодня ночью обнаружено повреждение теплосети на проспекте Победы, 39. Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход, аварийная бригада откачивает воду.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.

24 февраля около 2-х ночи обнаружено повреждение теплосети на проспекте Победы, 39. Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход. Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения и начала откачку воды.

Ремонтные работы в месте повреждения начинаются по согласованию с владельцами смежных коммуникаций.

Обнаруженное повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окрестных домах. Ремонтные работы планируют завершить после полуночи.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (в 1979-м). Полная замена данного участка теплосети запланирована на этот год, - отмечают коммунальщики.

В "Киевтеплоэнерго" напоминают, что в Киеве 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.

Как сообщалось, 14 февраля в Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе. Улицы превратились в реку возле метро "Черниговская".

А 11 февраля на Куреневке в Киеве провалился асфальт.

Киев тепло коммунальные предприятия авария энергетика

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